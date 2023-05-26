الكويت: دهس 15 شخصا يمارسون ركوب الدراجات الهوائية و"هروب" المتسبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN – تعرض نحو 15 شخصا لحادث دهس، الجمعة، في الكويت، أثناء ممارستهم رياضة ركوب الدراجات الهوائية "بدون تصريح" على طريق رئيسي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، التي أشارت إلى أن قائد المركبة "هرب".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية نقلا عن الإعلام الأمني: "حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي، صباح اليوم الجمعة، وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم".

وأردفت الوزارة بالقول: "وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم".

وتابعت الداخلية: "وتؤكد الإدارة أنه جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وختمت الوزارة بالقول: "وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأنه كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع".