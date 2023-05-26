القدس (CNN)-- قُتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا بالرصاص بعد مزاعم حول محاولته طعن شخص في مستوطنة بالضفة الغربية، الجمعة، وفقا للجيش الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "تسلل إرهابي" إلى مستوطنة "تينا عومريم"، الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية رجلا يزحف تحت البوابة الأمنية للمستوطنة، بالإضافة إلى صورة للسكين الذي ورد أنه اُستخدمه في محاولة الهجوم المزعومة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حاول الإرهابي طعن مدني وتم تحييده ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن الرجل قتل بالرصاص أثناء محاولته طعن شخص خارج كُنيس المستوطنة الذي سيكون مشغولا بمناسبة عيد شافوت اليهودي (عيد الأسابيع).

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إبلاغها "بإصابة مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل"، وحددت المواطن بأنه علاء خليل قيصية، 28 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه توفي بعد إصابته برصاص "مستوطن إسرائيلي" في مستوطنة تينا عومريم.