السعودية.. فيديو مداهمة وكر مخدرات بالرياض يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من عملية مداهمة قوات سعودية لوكر مروج مخدرات في العاصمة، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة سناب شات، حيث يظهر عناصر قوة المداهمة قبل البدء بالعملية خلال اطلاعهم على تفاصيل المهمة، قبل التوجه إلى المنزل واعتقال 4 أشخاص.

ويظهر في مقطع الفيديو استحواذ القوة الأمنية على رزم من الأموال وأسلحة نارية وكميات من المخدرات عثرت عليها في المنزل.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير قبضها على مواطنين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.