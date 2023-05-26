دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نجحت مساعي سلطنة عمان، الجمعة، في إبرام صفقة لتبادل الرعايا المتحفظ عليهم بين إيران وبلجيكا، حيث تم نقل رعايا البلدين إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلديهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة في بيان: "امتثالًا للأوامر السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية، للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة، تمهيدًا لعودتهم إلى بلديهما".

وأضافت الوكالة أن "سلطنة عُمان، ثمنت الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني"، بحسب البيان.

وتأتي تلك الأنباء، قبل زيارة مقررة لسلطان عُمان، هيثم بن طارق إلى إيران، الأحد، وسيلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الخميس: "تعزيزًا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الصديقة، وتوطيدًا للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بينهما وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيقوم عاهلُ البلاد المفدّى بزيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لمدّة يومين ابتداءً من، الأحد المقبل".