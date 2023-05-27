السيسي يدعو إلى عدم السماح بـ"تدخلات خارجية" في أزمة السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن جهوج بلاده لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، داعيًا في الوقت نفسه إلى السماح بـ"تدخلات خارجية".

وشارك السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة في السودان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، على رأسهم الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى، الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حسبما أورد بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، عبر فيسبوك.

وقال السيسي في خطابه، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، إن "جهود مصر تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها، ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار، وتأكيد أن نزاع السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول"، بحسب بيان المتحدث.

وشدد السيسي على "الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثرًا بها، والأكثر حرصًا على إنهائها في أسرع وقت"، مؤكدًا "احترام مصر لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة".

وصرح المتحدث الرسمي في البيان، بأن "قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان، والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي".