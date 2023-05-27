دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت المملكة العربية السعودية، السبت، تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية، الخرطوم للاعتداء والتخريب، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وجددت الوزارة في البيان، "رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان"، بحسب (واس).

كانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، الجمعة، تعرض منزل سفير عمان في العاصمة السودانية، الخرطوم، لـ"الاعتداء والتخريب"، مؤكدة "تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه".

وأدانت الوزارة "كافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية"، مؤكدة "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا".

من غير الواضح هوية الجهة التي اعتدت على منزل السفير الأردني.

ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي".