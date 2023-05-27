دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، العثور على جثة المواطن المفقود مبارك الرشيدي في منطقة السالمي، بعد أكثر من 3 أشهر على اختفائه، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه "بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، باستمرار عمليات البحث والتحري وجمع التحريات عن المواطن المفقود الرشيدي، تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك رموز اختفائه، والعثور على جثته في منطقة السالمي بعد مجهود متواصل ومتفان من رجال الوزارة"، بحسب ما نقلت (كونا).

وأكدت الوزارة في بيانها "أنه جار عمل اللازم وإحالة التحريات والمعلومات الى الجهات المختصة مشددة على أنها لا تألو جهدا في المحافظة على الأمن والأمان وكشف كل من تسول له نفسه، العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد، لحفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها".

وأعربت الوزارة في بيانها "عن أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته"، حسبما أفادت الوكالة الكويتية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في 14 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق حملة أمنية شعبية للبحث عن المواطن المفقود في منطقة "كبد" التابعة لمحافظة الجهراء.