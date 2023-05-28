مصر.. رد رسمي على ادعاءات تعرض سياح عرب لإجراءات تعسفية بالمطارات

الأحد ،

نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تحمل ادعاءات بأن السياح العرب يتعرضون لمضايقات ويخضعون لإجراءات تعسفية في المطارات المصرية.

وزارة الداخلية المصرية ردت ببيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيه: "لا صحة لما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات".

وتابعت الداخلية المصرية في بيانها: "يأتي ذلك فى إطار الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة بعد أن فشلت في النيل من استقرار البلاد، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الأثمة".

ولم تقدم الداخلية المصرية المزيد من التفاصيل عن هذه الإضاءات أو المطار المقصود في هذه المزاعم.