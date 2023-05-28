مصر.. رد رسمي على ادعاءات تعرض سياح عرب لإجراءات تعسفية بالمطارات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
مصر.. رد رسمي على ادعاءات تعرض سياح عرب لإجراءات تعسفية بالمطارات
صورة أرشيفية من مطار شرم الشيخ الدولي بمصرCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تحمل ادعاءات بأن السياح العرب يتعرضون لمضايقات ويخضعون لإجراءات تعسفية في المطارات المصرية.

وزارة الداخلية المصرية ردت ببيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيه: "لا صحة لما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات".

وتابعت الداخلية المصرية في بيانها: "يأتي ذلك فى إطار الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة بعد أن فشلت في النيل من استقرار البلاد، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الأثمة".

ولم تقدم الداخلية المصرية المزيد من التفاصيل عن هذه الإضاءات أو المطار المقصود في هذه المزاعم.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.