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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نزل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الشوارع للاحتفال بتقدم الزعيم التركي في الفرز الأولي للأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد.

لكن المحللين يقولون إن الفجوة بين أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو ضيقة، على الرغم من فوز أردوغان بتأييد مرشح المركز الثالث في السباق سنان أوغان.

وقالت الخبيرة التركية أسلي أيدينتاسباس لمراسلة CNN بيكي أندرسون: "هذه ليست هزيمة ساحقة لأولئك الذين يريدون التغيير. نحن ننظر مرة أخرى إلى بلد مقسم... كلا المعسكرين يريدان أشياء مختلفة تمامًا لتركيا".

أدت سياسات الرئيس غير التقليدية إلى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة غلاء المعيشة.

ويقول خصوم أردوغان إن سيطرته على موارد الدولة ووسائل إعلام موالية ساعدته في التأثير على التصويت لصالحه.

ووصف محمد كارلي، مستشار كليتشدار أوغلو، فوز أردوغان الواضح في الانتخابات بأنه "نصر باهظ الثمن"، مُتهمًا الرئيس بتأجيج التوترات أثناء الانتخابات.

وقال كارلي: "يبدو أن الرئيس أردوغان قد فاز في هذه الانتخابات. لكن سيكون من الخطأ وصف ذلك بالنصر. ربما يكون الانتصار الباهظ هو أفضل تعبير لوصف هذا الوضع".