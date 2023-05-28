دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي بدأ فيه رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلى القرني إجراء تجاربهما العلمية بشأن الجاذبية الصغرى، على متن محطة الفضاء الدولية، فقد شاركا معلومات حول تلك التجارب مع العديد من طلاب المدراس الابتدائية في المملكة.

وأجرى رائدا الفضاء السعوديان في بثٍ مباشر، تجارب علمية وتوعوية مع طلاب المدارس في المملكة، كما أجابا عن عدد من الأسئلة التي وجهها لهما الطلاب، بحسب مقاطع فيديو نشرتها الهيئة السعودية للفضاء على تويتر.

وردًا على سؤال لأحد الطلاب السعوديين حول "كم تبلغ الجاذبية في محطة الفضاء الدولية؟ قالت رائدة الفضاء ريانة برناوي إن "الجاذبية في محطة الفضاء الدولية موجودة وتعادل تقريبا 89% من الجاذبية الموجودة في الأرض".

وذكرت الهيئة السعودية للفضاء أن رائدي الفضاء أجريا تجربة الجاذبية الصغرى على الطائرات الورقية، وهي تجربة تعليمية أثارت اهتمام طلاب المدارس.

من جانبه، قال رائد الفضاء السعودي على القرني، في مقطع فيديو بثته الهيئة إن "بيئة الجاذبية الصغرى تؤثر على الطيران أو على الديناميكية الهوائية للطائرات الورقية".

وأوضح أن "هذه التجربة تساعدنا نقارن بين اختلاف الديناميكية الهوائية بين الجاذبية الصغرى والأرض، وهي دراسة السلوك الفيزيائي للأجسام لما تطير، لأن الفضاء الخارجي لا يوجد فيه هواء"، مؤكدًا أن "الديناميكية الهوائية لا تنطبق على الإنسان، ولكن تنطبق على الأجسام في محطة الفضاء الدولية، مثل الطائرات الورقية التي تحركت نتيجة انجذابها للهواء".

في سؤال آخر، حول هل يمكن الاستفادة من التجربة في صناعة الصواريخ المستقبلية؟، رد القرني، قائلا إنه "يجب أن نتعلم ما هو أفضل شكل للصاروخ وما هي القوة والسرعة التي يحتاجها لكي يتمكن من اختراق الغلاف الجوي بنجاح".

وكان أحد طلاب الصف السادس الابتدائي سأل: "ماذا يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟"، وردت ريانة برناوي قائلة: "إنهم يجلبون طعامًا مجمدًا معهم من الأرض، ثم يضعون عليه الماء فيصبح جاهزا للأكل بعد خمس أو عشر دقائق".