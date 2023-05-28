بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد

الشرق الأوسط
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هذا ما يبدوا عليه المشهد في تركيا قبل ساعات من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة
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هذا ما يبدو عليه المشهد في تركيا قبل ساعات من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية لاختيار رئيس لبلادهم بين رجب طيب أردوغان الساعي لولاية جديدة ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد
Credit: Mehmet Kacmaz/Getty Images

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه الأتراك سيصوتون في "أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، حيث يتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح تحالف الجمهور، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو".

بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد
Credit: Mehmet Kacmaz/Getty Images

وأضافت الوكالة التركية أنه "سيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد".

بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد
Credit: Mehmet Kacmaz/Getty Images

ويذكر أن الجولة الثانية بالانتخابات التركية تجري بعد عدم تمكن أي من المرشحين في الجولة الأولى بـ14 مايو/ أيار الماضي من حسم النتيجة ونيل أكثر من 50% من الأصوات حيث نال أردوغان 49.52% من الأصوات، في حين نال كليتشدار أوغلو 44.88%.

بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد
Credit: Burak Kara/Getty Images

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