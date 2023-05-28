بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية لاختيار رئيس لبلادهم بين رجب طيب أردوغان الساعي لولاية جديدة ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه الأتراك سيصوتون في "أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، حيث يتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح تحالف الجمهور، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو".
وأضافت الوكالة التركية أنه "سيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد".
ويذكر أن الجولة الثانية بالانتخابات التركية تجري بعد عدم تمكن أي من المرشحين في الجولة الأولى بـ14 مايو/ أيار الماضي من حسم النتيجة ونيل أكثر من 50% من الأصوات حيث نال أردوغان 49.52% من الأصوات، في حين نال كليتشدار أوغلو 44.88%.