اسطنبول، تركيا (CNN) -- فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية هي التالية:

تم فرز 99.43٪ من الأصوات

أردوغان 52.14%

كليتشدار أوغلو 47.86%

في وقت سابق، قال المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، في خطاب ألقاه من مقر حزبه في أنقرة، إنه سيواصل النضال حتى تكون هناك "ديمقراطية حقيقية" في تركيا.

وقال: "كانت هذه أكثر فترة انتخابات غير عادلة في تاريخنا... لم نرضخ لمناخ الخوف. في هذه الانتخابات، أصبحت إرادة الشعب لتغيير حكومة سلطوية واضحة على الرغم من كل الضغوط".

بينما لم يعترف كيليتشدار أوغلو بالهزيمة بشكل صريح، وقال إن "ما يجعلني حزينًا حقًا هو الأيام الصعبة التي تنتظر بلدنا".