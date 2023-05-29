بعد فوز أردوغان بالانتخابات.. تداول فيديو "مسيرة" احتفال في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر "مسيرة" في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، احتفالا بفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية الأحد.

ونشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، مقطع الفيديو عبر صفحتها الموثقة على موقع تويتر وعلقت عليه بالقول: "مسيرة في العاصمة القطرية الدوحة احتفالًا بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية لولاية جديدة".

وتداول عدد من المغردين المقطع عبر تويتر بشكل واسع الأحد والإثنين.

من جانبه، هنّأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أردوغان بفوزه بالانتخابات قائلا على تويتر: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".