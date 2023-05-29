دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، إطلاق أحد أهم مشروعات الإمارات في مجال الفضاء، وهو مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات والذي يستغرق 13 عاما.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن، التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء (مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات)، ويستمر 13 عاماً، منها 6 سنوات للتطوير، و7 سنوات رحلة استكشاف، ستقطع خلالها المركبة الاماراتية MBR Explorer، خمسة مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات، والهبوط على آخر كويكب في 2034".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع"، حسبما أفاد على صفحته.

وقال رئيس وزراء الإمارات: ستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل.. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة (لا شيء مستحيل)".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليارات كيلومتر لإيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها، ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات، يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".