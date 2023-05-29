لحظة ترديد تكبيرات في مسجد آيا صوفيا بعد مؤشرات أولية بفوز أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر مقطع بثته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية لحظة ترديد المصلبين للتكبيرات، بعد نتائج أولية تشير إلى فوز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية التركية.

وفاز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية تظهر حصول أردوغان على نسبة 52.14% مقابل 47.86% لصالح كليتشدار أوغلو، بعد فرز 99.43٪ من الأصوات.