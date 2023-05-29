دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، إن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية تحقق نتيجة لسياسة حسن الجوار الجيدة التي انتهجتها حكومة بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجاءت تصريحات خامنئي، الاثنين، خلال استقباله سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران، برفقة وفد كبير لمدة يومين.

ونقلت الوكالة عن خامنئي قوله: "فيما يتعلق بترحيب سلطان عُمان باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، فإن هذا الأمر تحقق نتيجة لسياسة حسن الجوار الجيدة التي انتهجتها حكومة إبراهيم رئيسي في التعامل مع الجيران ودول المنطقة".

ووصف خامنئي "العلاقات بين إيران وسلطنة عُمان، بأنها طويلة الأمد ومتجذرة وحسنة"، مؤكدا أن توسيع هذه الأواصر في جميع المجالات سيخدم المصالح المشتركة، حسب وكالة "إرنا".

ومن جانبه، أعرب سلطان عُمان خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "عن بالغ سعادته بلقاء المرشد الإيراني"؛ واصفًا سياسة بلاده بأنها "تهدف لتوسع العلاقات مع الجيران وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسبما نقلت الوكالة الإيرانية.

وكانت قد أعلنت السعودية وإيران والصين في 10 مارس/ أذار الماضي، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.