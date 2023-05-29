مقتل مسلح فلسطيني خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين

فلسطينيون يتفقدون الأنقاض خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في 7 مارس / آذار 2023.

القدس (CNN)-- قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عضوًا فلسطينيًا في كتائب "شهداء الأقصى"، خلال ما قال إنه كان تبادلا لإطلاق النار في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه شن مداهمات في جميع أنحاء المنطقة لاعتقال "مطلوبين"، مُضيفًا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت ستة أشخاص.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية القوات في جنين، أطلق المشتبه بهم أعيرة نارية واسعة النطاق على القوات التي ردت بإطلاق النار على المسلحين، وتم تحديد إصابات". بالإضافة إلى ذلك، ألقى المشتبه بهم متفجرات على القوات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيل يدعى أشرف محمد أمين إبراهيم، 37 عامًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه "أصيب برصاصتين متفجرتين، إحداهما في البطن تسببت في تشظي الكبد، والثانية في صدره اخترقت رئته".

وذكرت كتائب الأقصى أن إبراهيم كان قائدًا. وأكدت تلك المنظمة لشبكة CNN أنه كان أيضًا عضوًا في أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء يرتدون الزي الرسمي من أجهزة الأمن الفلسطينية وهم في المشرحة. ولم يتضح ما إذا كان أحد المشتبه بهم "المطلوبين" الذين كانت القوات الإسرائيلية تسعى لاعتقالهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر أسلحة و"عتادًا عسكريًا" في إطار مداهماته.