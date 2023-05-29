الأمن العام الأردني: وفاة شخص نتيجة مداهمة السيول مركبة في العقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام الأردني وفاة شخص وإنقاذ آخر نتيجة مداهمة السيول لمركبة في العقبة، وحذر من عدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية نظرا للظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد الإثنين.

وجاء في بيان الأمن العام: "تعاملت كوادر الانقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة يوم أمس مع بلاغ يفيد بانجراف إحدى المركبات داخلها شخصين بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة".

وأردف الأمن العام في بيانه بالقول: "وبينت مديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبه استجابت للحادثة وعملت على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين متوفياً".

وفي بيان آخر، قال الأمن العام الأردني: "جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد يتخللها هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية".

ودعا الأمن العام إلى "أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة، مؤكد على ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه".

وحذر الأمن العام من "الغبار الكثيف"، وأكد على ضرورة "التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية".

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بعدد من السيارات نتيجة تساقط البرد على بعض مناطق العاصمة عمان صبيحة الإثنين.