السعودية تعلن إعدام بحرينيين بتهمة الانضمام لـ"خلية إرهابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل تعزيرا في 2 من الجناة يحملان الجنسية البحرينية في المنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في البيان: "أقدم كل من، جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر- بحرينيي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي، وتلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين"، حسبما أفادت (واس).

وأضاف البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين"، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين، جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، الاثنين، بالمنطقة الشرقية".

وختمت الوزارة بتأكيدها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسبما نقلت (واس) عن البيان.