خلال زيارته إلى إيران.. سلطان عُمان يلتقي علي خامنئي بحضور رئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الإثنين، خلال زيارته إلى إيران، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

واُجري اللقاء في مكتب خامنئي بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفق ما ذكرته الوكالة العُمانية.

وكان سلطان عُمان قد وصل إلى إيران، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وعقد جلسة مباحثات مع رئيسي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وأقام الرئيس الإيراني مأدبة عشاء على شرف السلطان هيثم بن طارق بقصر سعد أباد في العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد، وفقا للوكالة.