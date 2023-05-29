دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اُختطف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

حسب قناة "الإخبارية"، تعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت للاختطاف مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت "الإخبارية" عن مصدر قوله إن الخاطفين بعثوا رسالة تطلب فدية تقدر بـ400 ألف دولار، أي مليون ونصف ريال سعودي. وأضاف المصدر أن "الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث مقر مليشيا حزب الله".

وأوضحت "الإخبارية" أن المواطن السعودي المختطف يعمل لصالح شركة الخطوط الجوية السعودية.

بينما نفى وزير الداخلية اللبناني رصد إشارة هاتف المواطن السعودي في الضاحية الجنوبية، موضحًا: "تم رصد (الهاتف) في أماكن مختلفة ضمن بيروت وضواحيها وليس في الضاحية الجنوبية لبيروت"، حسبما قال في مداخلة مع قناة "العربية الحدث".

كما نفى وزير الداخلية اللبناني العثور على سيارة المواطن السعودي في الضاحية.

وقال مولوي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري".

وتابع: "دائمًا وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا".