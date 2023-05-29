دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر سجالا بين الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، والإعلامية الجزائرية بقناة "الجزيرة" القطرية، خديجة بن قنة، بعد فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية، وذلك نظرا للخلاف بينهما على دلالات الأرقام التي تفوق بها أردوغان على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، الأحد.

وكتب عبدالخالق عبدالله على صفحته على موقع تويتر: "اردوغان رئيسا لتركيا حتى سنة 2028. فاز بفارق 4 نقاط فقط، فأكثر من 47% من الشعب التركي لم يصوت له ولا يرغب به رئيسا... دعواتكم له بالتوفيق".

وأعادت بن قنة نشر تغريدة الأكاديمي الإماراتي وعلقت عليها بالقول: "يا دكتور.. هل تعرف ال 4 نقاط كم مليون صوت تعني؟".

ورد عبدالله على إعلامية "الجزيرة" قائلا: "أنت سيدة العارفين ونتعلم منك يا ست خديجة، وأعرف أن 47% من الشعب التركي لم يصوت له، هل تعرفين معنى ذلك؟".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "هذا يعني أنه لا يملك التفويض الشعبي mandate الذي يتمناه. تقريبا نصف الشعب يرفضه رئيسا. هل تدركين معنى ذلك؟".

وختم عبدالله بالقول: "وفي كل الأحوال مبروك فوز أردوغان. ونلتقي على خير".

وكان أردوغان قد تفوق على منافسه من حزب الشعب الجمهوري بعد حصوله على نسبة 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكليتشدار أوغلو.