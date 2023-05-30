القدس (CNN) -- قُتل إسرائيلي بعد هجوم "إطلاق نار" بالقرب من مستوطنة حرمش بالضفة الغربية، بحسب المستشفى الذي عُولج فيه، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه شرع في ملاحقة المهاجم المشتبه به.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً "مصابا بالرصاص الحي وصل إلى مدخل بلدة حرمش" الواقعة شمالي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في إسرائيل، نجمة داوود الحمراء، إن رجلاً في الثلاثينات من عمره عُولج في البداية من طلق ناري في مكان الحادث، ثم نُقل إلى المستشفى.

وتظهر الصور التي نشرها مجلس السامرة الإقليمي في إسرائيل سيارة بها مقعد سائق ملطخ بالدماء، وما يبدو أنه ثقب تسببت به رصاصة في الزجاج الأمامي.

وقال مركز " Hillel Yaffe" الطبي: "لقد وصل الرجل ولديه إصابات قاتلة"، وأردف: "للأسف ورغم كل المحاولات الجاهدة من جانب الفريق الطبي، اضطر الفريق لإعلان وفاته، وتم إعلام عائلته، ويشارك المستشفى العائلة حزنها".