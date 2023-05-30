دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، حرص حكومته على "ضبط الوضع الأمني" في البلاد وهنأ الجيش على "الجهد الكبير" الذي بُذل لتحرير المخطوف السعودي، مشاري المطيري، الثلاثاء.

وجدد ميقاتي التأكيد، في تصريحات نقلتها صفحة رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر، على "الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: "ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

وأضاف ميقاتي قائلا: "نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها".

وأكد مصدر مطلع في الجيش اللبناني لـCNN، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش حررت المخطوف السعودي وأوقفت بعض المطلوبين، في حين كشف الجيش أن اسم المخطوف هو مشاري المطيري.