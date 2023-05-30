مصدر مطلع يرد لـCNN على ربط اسم "أبو سلة" بخطف مشاري المطيري.. ويوضح عدد الموقوفين حتى الآن

الشرق الأوسط
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مصدر مطلع يرد لـCNN على ربط اسم "أبو سلة" بخطف مشاري المطيري.. ويوضح عدد الموقوفين حتى الآن
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى مصدر مطلع لـCNN الأنباء التي تحدثت عن تورط شخص يُدعى علي زعيتر ويشتهر باسم "أبو سلة" بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري.

وأشار المصدر إلى أن زعيتر "لا يقف وراء عملية الخطف"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، سوى أن الخاطفين على الأرجح من تجار المخدرات والمطلوبين للجهات الأمنية في لبنان.

وتداولت وسائل إعلام سعودية أنباء نقلا عن مراسليها حول فرضية أن يكون "أبو سلة" خلف عملية الخطف معرفة إياه على أنه "تاجر مخدرات".

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وكان المصدر قد كشف لـCNN أن الجيش اللبناني أوقف أكثر من 7 أشخاص متورطين بعملية الخطف، كما ألقى القبض على بعض الخاطفين في بلدة جرماش السورية الحدودية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكد مصدر مطلع في الجيش اللبناني لـCNN، أن مخابرات الجيش حررت المخطوف السعودي وأوقفت بعض المطلوبين، في حين كشف الجيش أن اسم المخطوف هو مشاري المطيري.

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