أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قُتل 5 مسلحين فلسطينيين في بلدة قوسايا نتيجة حادثة انفجار ذخيرة، وليس مثلما ادعت المجموعة التي يتبع لها المسلحون، أنهم قُتلوا في غارة إسرائيلية.

وألقت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي مجموعة اشتراكية مسلحة، باللوم على غارة إسرائيلية في مقتل المسلحين الخمسة وإصابة عشرة آخرين.

وقالت الجبهة في بيان لـCNN: " قُتل خمسة من عناصرنا وأصيب 10 بجروح في غارة صهيونية استهدفت القيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع اللبنانية فجرًا".

لكن مصادر أمنية فلسطينية ولبنانية قالت لرويترز إن الانفجارات جاءت نتيجة حادث انفجار ذخائر، بينما كان أفراد من المجموعة ينقلونها.

ونفى مسؤول إسرائيلي لـCNN أن تكون إسرائيل خلف الهجوم.

وقال مسؤول أمني لبناني لـCNN إن إسرائيل لم تٌنفذ أي غارة على لبنان خلال الليل.

وحاولت CNN التواصل مع جبهة التحرير الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين للحصول على تعليق إضافي.