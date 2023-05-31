داخلية الكويت تعلق بعد تداول فيديو طعن بحفل زفاف

صورة أرشيفية تعبيرية لسيارة شرطة في الكويت العام 2010

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عملية طعن بحفل زفاف الأمر الذي اثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيه: " الإعلام الأمني: تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "تم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم تقدم الداخلية الكويتية تفاصيل عن هوية الجاني أو المعتدى عليه.