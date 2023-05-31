(CNN)-- انخفضت أسعار النفط بالتداولات الأمريكية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، الثلاثاء، بسبب مخاوف بشأن ما إذا كانت اتفاقية رفع سقف الديون سيتم الموافقة عليها في الكونغرس وبشأن تقارير عن توترات بين السعودية وروسيا قبل اجتماع رئيسي لأوبك+.

وألقى خبراء سوق النفط باللوم في تراجع أسعار، الثلاثاء، جزئيًا على مخاوف بشأن ما إذا كان المحافظون في مجلس النواب سيحاولون عرقلة اتفاق الحزبين لرفع سقف الديون الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي.

في غضون ذلك، برزت تساؤلات جديدة حول العلاقة بين زعيمي أوبك، السعودية وروسيا، قبل اجتماع منتجي النفط في نهاية الأسبوع في فيينا، إذ أعربت السعودية عن انزعاجها لروسيا لفشل الأخيرة في الوفاء بوعد خفض الإنتاج ردا على العقوبات الغربية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر.

وتثير التوترات الواضحة حالة من عدم اليقين بشأن وضع أوبك +، التحالف بين أعضاء أوبك مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة روسيا.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق على تقرير وول ستريت جورنال دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقال نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز"، روبرت يوجر إنهناك "أحاديث تدور حول أن الروس والسعوديين ليسوا أفضل الأصدقاء".