دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علقت سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، على عودة رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الأرض بعد إنجاز مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية الأربعاء.

وكتبت الأميرة ريما بنت بندر على صفحتها على موقع تويتر: "كلي فخر وأنا أشاهد رائدي الفضاء ريانرة برناوي وعلي القرني وفريق (AX-2) وهم يهبطون بأمان على الأرض بعد رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حيث أجروا تجارب علمية ستعزز حدود الابتكار العلمي وألهمت أمة بأكملها للحلم والاستكشاف".

وأردفت سفيرة السعودية لدى أمريكا بالقول في التغريدة نفسها: "أهلا بكم مجددا".

وتضمنت تغريدة الأميرة ريما بنت بندر مقطع فيديو يُظهر لحظات وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض.

وحط القرني وبرناوي على الأرض بعد رحلة استغرقت أسبوعا تقريبا في محطة الفضاء الدولية، بأول رحلة لرائدة فضاء عربية إلى المحطة عبر التاريخ.