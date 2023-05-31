أول تغريدة لسفير السعودية في لبنان يعد تحرير المواطن المطيري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، على أهمية أمن المواطن السعودي واعتباره قيمة لا يمكن المساومة عليها، وذلك بعد الإعلام عن تحرير المواطن السعودي، مشاري المطيري، الذي اختطف في وقت سابق في لبنان.

جاء ذلك في تغريدة للبخاري على صفحته بتويتر، قال فيها: "أمنُ المواطنِ السعوديِّ أولَوِيَةٌ قُصوَى وَقيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التنازلُ عنها أو المُساوَمةُ عليها أو حتى التجادلُ حولَ أهميّتُها ومركزيّةُ قيمتِها..."

وكان السفير السعودي قد قال في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المملكة تشكر لبنان على الاستجابة السريعة ونجاح عملية تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، مؤكدا أنه بخير، وأنه خضع للفحوصات الطبية.

وأكد البخاري: "أحب أن أؤكد أن المواطن السعودي خضع للفحوصات الطبية، والحمد لله صحته بخير، أطمئن كل ذويه في المملكة العربية السعودية وأصدقاءه ومحبيه، أنه بخير وهو الآن في طريقه، إن شاء الله، إلى مقر السفارة السعودية في هذه اللحظات".

من جهته كان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد أكد حرص حكومته على "ضبط الوضع الأمني" في البلاد وهنأ الجيش على "الجهد الكبير" الذي بُذل لتحرير المخطوف السعودي.