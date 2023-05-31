الإمارات: نرفض التوصيفات الخاطئة للمحادثات مع أمريكا بشأن الأمن البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن رفضها "التوصيفات الخاطئة" لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، والتي وردت في تقارير صحفية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن بلادها "تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

وأكدت أن دولة الإمارات "مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي"، وفقا للبيان.