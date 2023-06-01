القاهرة، مصر (CNN) -- زار وفد فلسطيني يضم 10 مستثمرين في مجالات متنوعة، جمعية رجال الأعمال المصريين- وهي أقدم منظمة أعمال في مصر- لطلب زيادة الصادرات المصرية من منتجات الأدوية والأغذية والأسمنت، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في 3 مدن صناعية في غزة وأريحا وبيت لحم، ووجهوا الدعوة لمستثمرين مصريين لزيارة بلادهم للتعرف على هذه الفرص.

جاء هذا اللقاء، ضمن زيارة وفد من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، لمصر ولقائهم مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوقيع بروتوكولين تعاون في المجال الزراعي وآخر للمشاورات السياسية.

وقال الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية استضافت وفدًا من رجال الأعمال الفلسطينيين، والذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا في تعزيز التعاون مع المستثمرين المصريين في قطاعات متعددة أهمها الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، وتم ترتيب لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال المصريين العاملين في هذه القطاعات لبحث زيادة الصادرات المصرية.

ووفقًا لبيان لجمعية رجال الأعمال المصريين، فأن الوفد الفلسطيني ضم 10 رجال أعمال يعملون في قطاعات متعددة من بينها الأسمنت والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، والزراعة، والجلود والأحذية والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.

و أكد "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي الفلسطينية، وفرص زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الجمعية تلقت دعوة من الجانب الفلسطيني لزيارتهم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وسيتم التنسيق مع الحكومة للترتيب لهذه الزيارة خلال الفترة المقبلة.

وأبرز الوفد الفلسطيني، حوافز الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وأبرزها القطاع المالي والمصرفي المستقر والقوي الذي يتعامل بجميع العملات، وإعداد قانون جديد للشركات، وإنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة الخليل، بجانب ثلاث آخرين في غزة، وأريحا، وبيت لحم، يديرها القطاع الخاص.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء مع وفد رجال الأعمال الفلسطينيين ركز بشكل أكبر على كيفية تعظيم التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفًا في هذا الصدد أن الوفد الفلسطيني عرض قائمة احتياجاته من المنتجات المصرية، والفرص المتاحة أمامها في السوق الفلسطيني، خاصة في ظل ما تتميز به من جودة مرتفعة وقبول لدى المستهلك هناك.

وتستورد الأراضي الفلسطينية 220 صنفًا من السلع المصرية، أبرزها السكر وبنجر السكر بقيمة 5.2 مليون دولار، يليه أسمنت بورتلاند بقيمة 2.7 مليون دولار، والبطاطس غير المجمدة بقيمة 2.4 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الأدوية المصرية قد تكون البداية لزيادة الصادرات المصرية للأراضي الفلسطينية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على التواصل بين الشركات المصرية والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين لإتاحة الفرصة لتغطية احتياجات السوق هناك من أدوية الأمراض المزمنة، والمستحضرات التجميل، والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، ومركزات الصناعات الغذائية، والأسمنت.

ووفقًا لبيان رسمي، فقد التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، بالمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبعدد من رجال الأعمال المصريين، ووجّه لهم الدعوة لزيارة الأراضي الفلسطينية لبحث تنفيذ عدد من المشروعات.

وأشار محمد يوسف، إلى أن الوفد الفلسطيني وجه الدعوة للمستثمرين المصريين لزيارة الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ببلادهم، وندرس أن نستجيب لهذا الطلب وأن يصاحب وفد من رجال الأعمال المصريين خلال زيارة مسؤولين حكوميين لقطاع غزة للتعرف على الطبيعة على مجالات الاستثمار المشتركة.