مصر.. خسائر بشرية ومادية من الطقس السيء ومسؤول بالأرصاد يوضح

القاهرة، مصر (CNN) -- تسببت موجة الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار، في خسائر بشرية ومادية متفاوتة في محافظات مصر، ووفقًا لبيان رسمي لوزارة التنمية المحلية، تسببت سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري بالعاصمة القاهرة في وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين، وتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية، فيما نقلت وسائل إعلام محلية وفيات أخرى في محافظات الشرقية والمنوفية أثر سقوط لوحات إعلانية على مواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أمس الثلاثاء، تحذيرًا من تسجيل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية-للمرة الأولى في موسم الربيع هذا العام، وأرجعت السبب إلى تعرض البلاد إلى منخفض حراري، تصاحبه رياح محملة بالرمال والأتربة، وحذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس في مصر تتأثر بمنخفض جوي (حراري) قادم من الصحراء الغربية تصاحبه كتل هوائية جنوبية أدت لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وغدًا، وسجلت ذروة الارتفاعات ظهر اليوم وتستمر حتى الغد، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، وهي أعلى درجة سجلها فصل ربيع في عام 2023.

وأضافت "غانم"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الطقس يشهد سرعة في الرياح تتجاوز ما بين 35-45 كليومترا/الساعة موجودة في المناطق الصحراوية يصاحبها رمال مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع وجود سحب رعدية في الصحراء الغربية تصاحبها رياح هابطة تزيد من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق القريبة من المناطق الصحراوية وفي الأماكن المفتوحة في 8 محافظات بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد.

وتابعت أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار بشكل متساوي قد تصل إلى رعدية على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على أن يستمر الطقس السئ غدًا الجمعة.

ونصحت منار غانم، المواطنين من مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، كما نصحت قائدي المركبات بالقيادة الحذر والهدوء؛ لأن الأتربة والرمال أثرت على انخفاض الرؤية الأفقية، ولو تدهورت يفضل الانتظار على جوانب الطريق لحين تحسن الرؤية، علاوة على الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء واللوحات الإعلانية لأن سرعات الرياح في بعض المناطق تتجاوز 45 كيلو متر/الساعة.

ووجهت الحكومة، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار الذى تتعرض له بعض محافظات الجمهورية، ووجهت بالتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ.

وقالت منار غانم، إن الأحوال الجوية في مصر ستبدأ في التحسن بداية من السبت المقبل، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية، مشيرة إلى أن أجواء الطقس في مصر في جميع الفصول بدأت تتغير بسبب التغير المناخي، مما تسبب في ظواهر جوية أعنف من المعدلات الطبيعية منها موجات صقيع، وحالات عدم استقرار للطقس.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد، توقعات درجات الحرارة للجمعة، وسجلت العظمى في القاهرة 40 درجة، ترتفع في شمال الصعيد إلى 43 درجة، وفي جنوب الصعيد تصل إلى 43 درجة، فيما تنخفض في السواح الشمالية إلى 33 درجة.