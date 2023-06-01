دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لفتت الأميرتان إيمان بنت عبدالله الثاني وشقيقتها سلمى الأنظار في حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، بعد أن ظهرتا وهما تساعدان العروس، الأميرة رجوة الحسين، على رفع فستانها أثناء دخولها إلى قصر زهران لإتمام عقد قرانها على الأمير الحسين.

وتفاعل الكثير من المغردين على منصة "تويتر" مع لقطة مساعدة الأميرتين لزوجة شقيقهما على رفع فستانها.

وأعرب عدد من المغردين عن إعجابهم بـ"تواضع" الأميرتين وقيامهما بدور "أخوات العريس" بالشكل الأمثل في هذه المناسبة.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية وزعماء ورؤساء الدول وأفراد من عائلة أهل العروس.

وكانت الأميرة إيمان، 26 عاما، قد تزوجت جميل ألكساندر ترميوتس في مارس/أذار الماضي، في حين تبلغ الأميرة سلمى من العمر 22 عاما ولم تتزوج بعد.