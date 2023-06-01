(CNN)-- أكد مصدران لشبكة CNN أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التقى سرا بزعيم حركة "طالبان" هبة الله آخندزاده، في يوم 12 مايو/ أيار بمدينة قندهار في أفغانستان.

وتم إطلاع الإدارة الأمريكية بسرعة من قبل قطر عن اللقاء، وفي اليوم التالي للاجتماع، جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أشارت في بيان صدر يوم 13 مايو إلى "تقدير بلينكن للمساعدة القطرية المستمرة في أفغانستان".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة القطرية في الولايات المتحدة للتعليق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بعد أيام قليلة أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني زار العاصمة الأفغانية كابول كـ"جزء من تسهيل العلاقات بين حكومة تصريف الأعمال (طالبان) والمجتمع الدولي".

يذكر أن وكالة "رويترز" للأنباء أول من أورد خبرا عن اللقاء الذي يعتقد أنه الأول لزعيم حركة "طالبان"مع زعيم أجنبي.

والتقى مسؤولون أمريكيون من حين لآخر بممثلي "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة منذ مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 وسط سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية لـ"طالبان" بعدم إيواء الإرهابيين، فقد أقام زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كابول قبل أن يُقتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في يوليو/ تموز الماضي.

وتعمل قطر كقوة حامية للمصالح الأمريكية في أفغانستان، حيث لا يوجد للولايات المتحدة وجود دبلوماسي.

وتم إغلاق المجمع الدبلوماسي الأمريكي في كابول، الذي كان أحد أكبر السفارات الأمريكية في العالم، منذ أغسطس 2021، ونقلت الولايات المتحدة بعثتها الدبلوماسية إلى الدوحة.