مصادر تكشف إن كان محمد بن سلمان سيحضر زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف

الشرق الأوسط
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مصادر تكشف إن كان محمد بن سلمان سيحضر زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف مصدران مطلعان على ترتيبات عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية، رجوة آل سيف، الخميس، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان.

ويتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.

وتبدأ مراسم الزفاف في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لعمّان (الساعة الرابعة بتوقيت مكة)

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأنباء عن حضور ولي العهد السعودي للعرس الملكي الأردني، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

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