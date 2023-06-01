السعودية.. تفاعل على عدد الذكور مقارنة بالإناث بتعداد السكان 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام الإحصاءات الرسمية التي تظهر نسبة الذكور للإناث في المملكة العربية السعودية في الإحصائية الرسمية حتى العام 2022.

وكانت هيئة الإحصاء السعودية قد كشفت في تقرير تعداد السكان للعام 2022، المنشور الأربعاء، عن الأرقام التالية:

عدد السكان = 32.2 مليون

السعوديون = 58.4٪ ( 18.8 مليون )

الأجانب = 41.6٪ ( 13.4 مليون )

متوسط عمر السكان: 29 عاما

الذكور = 61.2٪ ( 19.7 مليون )

الإناث = 38.8٪ ( 12.5 مليون )

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تفاعل بها مغردون على هذه الأرقام: