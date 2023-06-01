عقد قران ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله ورجوة السيف

في دقيقة.. تعرف على الأوسمة والشارات التي يحملها الأمير الحسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والشابة السعودية رجوة بنت خالد السيف، الخميس، في قصر زهران.

وأشرف على عقد القران "إمام الحضرة الهاشمية"، أحمد الخلايلة، والذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في مارس/أذار الماضي.

وتم عقد القران بحضور 140 شخصا بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة السيف.

ومن المقرر أن ينطلق الموكب الذي يحمل العروسين من قصر زهران إلى قصر الحسينية.