جيل بايدن تصل مصر.. وانتصار السيسي: أرحب بها في "بلدها الثاني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحبت انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بسيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، مع وصول الأخيرة في زيارة إلى مصر.

ونشرت انتصار السيسي صورا من استقبالها لجيل بايدن عبر "فيسبوك" وعلقت بالقول: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

وكانت جيل بايدن قد حضرت زفاف ولي عهد الأردن، الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان. وأيضا كانت زوجة الرئيس المصري وابنته من بين حضور حفل الزفاف.