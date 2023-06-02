عائلة رجوة السيف تربطها صلات بولي عهد السعودية محمد بن سلمان

(CNN)-- تزوج وريث العرش الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، من إحدى عائلات الأعمال البارزة في المملكة العربية السعودية في حفل ساحر حضره أفراد عائلات ملكية وشخصيات رفيعة.

عائلة العروس ترتبط بولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، من خلال والدتها التي تنحدر من عائلة السديري البارزة في المملكة، إذ أن العاهل السعودي، الملك سلمان هو أحد "السديريين السبعة"، وهم الإخوة الأشقاء السبعة من أبناء الملك عبدالعزيز وحصة بنت أحمد السدير، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية سعودية.

ويذكر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والأردن شهدت تعزيزا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ نقلت وسائل إعلام سعودية عن محمد بن سلمان قوله خلال رحلة إلى الأردن العام الماضي، إنه حريص على "دفع العلاقات (مع الأردن) إلى مرحلة جديدة".

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد أثار تساؤلات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم ظهوره في مراسم عقد القرآن، وذلك بعد أن قال مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، الخميس، كما توقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.

ويشار إلى أنه وبعد إتمام مراسم عقد القران، صدرت إرادة ملكية أردنية بمنح رجوة لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة".