دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الشكر لمن شاركوهم "الفرحة" بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته، الأميرة رجوةُ الحسين والذي أُقيم الخميس في العاصمة، عمّان.

وقال العاهل الأردني عبر صفحته على منصة تويتر: " شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة".

وتابع الملك عبدالله الثاني قائلا في التغريدة نفسها: "والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

وتضمنت تغريدة العاهل الأردني صورا من عقد القران وحفل الزفاف اللذين أُقيما في قصري زهران والحسينية في العاصمة الأردنية.