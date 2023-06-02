دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على منصة تويتر، إنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وأضافت الخارجية السعودية: "عبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتابعت الوزارة أن اللقاء حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير السعودية لدى جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وكان الوزيران قد التقيا في العاصمة الصينية، بكين، في إبريل/نيسان الماضي في الاجتماع ذي المستوى الأعلى بين مسؤولين من البلدين منذ 7 سنوات.