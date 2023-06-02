تحدث عن "صحوة حقيقية".. وزير سعودي: لا مكان للخوارج والأُجراء بيننا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، أن بلاده تعيش فترة "صحوة حقيقية"، مشيرا إلى أن الناس لن يُخدعوا مجددا بمن "يُسيسون الدين" من أجل تحقيق مصالح شخصية.

وقال آل الشيخ، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الجمعة: "الآن وعت الناس وعرفت الغث من السبيل لم يُخدعوا الآن بمن يُسيسون الدين أو بمن يستغلونه لاستغلال الأموال والتسلط على أموال الناس بغير وجه حق سواء عن طريق أخذ الزكوات أو الصدقات أو تغريرهم بمشاريع وهمية، انتهت هذه الفترة لا شك أن فيها بواقي ولا ندعي الكمال والباقي يتحمل مسؤوليته من يقع فيه".

وأضاف الوزير السعودي: "الدولة ولله الحمد قوية ولديها منعة ولديها ولله الحمد قدرة على تشخيص كل حالة على حدة عند الحاجة... لا يعني أن هناك تساهلا أو لينا أو أن هناك تبريرا، أبدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود التي بذلها العلماء في المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة وعوا الناس وبينوا لهم الحق من الباطل".

وأردف آل الشيخ: "الوزارة قامت بآلاف الدورات والمحاضرات التوعوية لبذل كل ما في وسعها من خلال العلماء المعروفين بالاعتدال والوسطية أصحاب العلم الغزير من أساتذة كبار في الجامعات وعلماء ولله الحمد ودعاة، كلهم ولله الحمد على قلب رجل واحد ينصحون ويعلمون ويبينون للناس ماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق كل خارجي أو كل من يحاول استغلال الدين للوصول إلى أهدافه سواء السياسية أو التخريبية أو الدنيوية".

وتابع آل الشيخ: "والوزارة على أتم الاستعداد لبذل كل ما يحتاجه المواطن، فأي مواطن يحتاج إلى دعم أو مساعدة من خلال مثلا توعيته أو تبصيره في هذه الأمور، الوزارة لديها علماء وشيوخ مستعدون لمناقشة أي شخص لديه شبهة حتى يُبينوا الحق من الباطل".

وأردف الوزير السعودي: "ولله الحمد، سفينة النجاة الفعلية التي يقودها مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد أبحرت ولله الحمد في بحر الأمان والأمن والاستقرار والرخاء ولن يكون إن شاء الله للمتطفلين أو للخوارج أو للأجراء من الأعداء الذين يريدون تشتيت أبناء هذا الوطن ويريدون إراقة دماء أبناء هذا الوطن وانتهاك أعراض أبناء هذا الوطن ومحاولة زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن، لن يكون لهم مكان بإذن الله".