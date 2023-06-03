(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا ثالثا توفي، السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في الاشتباك مع المتسلل على الحدود مع مصر، وأن جنديا آخر أصيب بجروح طفيفة.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اللفتنانت كولونيل، ريتشارد هيشت، قد أعلن في وقت سابق أن جنديين اسرائيليين، رجل وامرأة، قتلا بالرصاص، صباح السبت بالقرب من الحدود مع مصر، على الأرجح على يد متسلل عبر الحدود.

وقال هيشت إن الجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا عثر عليهما الضابط المسؤول متوفيين وذلك بعد عدم استجابتهما للنداءات على جهاز الراديو الخاص بهما.

وأضاف المتحدث أن الجنديين كانا في نوبة حراسة مدتها 12 ساعة منذ الساعة التاسعة مساء الجمعة وعثر عليهم ميتين في وقت ما بعد السادسة صباح يوم السبت، لافتا إلى أن المسلح الذي قُتل فيما بعد على يد الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه بندقية قنص، وبالتالي فإن الجنديين قتلا في موقع الحراسة وربما أطلق عليهما النار من مسافة قريبة.

ولفت المتحدث إلى أن هوية المسلح لا تزال غير واضحة، وأن أحد الاحتمالات هو أن القتل كان على صلة بتهريب المخدرات، وذلك بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية عملية تهريب قبل ساعات من إطلاق النار.

وفي أعقاب الحادث، أكمل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما قاله ناطق باسم وزارة الدفاع.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بتقرير عن متحدث عسكري قوله: "في وقت سابق من الليلة الماضية تم احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون ونصف مليون شيكل في المنطقة، وتتواصل التحقيقات فيما إذا كانت هناك صلة بين الحادث وعملية التهريب أم انه وقع على خلفية إرهابية".

وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي أهالي الجنديين الذين قتلا.

تعيش مصر وإسرائيل في سلام رسمي منذ العام 1979، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.