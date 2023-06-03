ماذا نعلم للآن عن مقتل جنديين إسرائيليين على الحدود مع مصر؟

(CNN)-- اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اللفتنانت كولونيل، ريتشارد هيشت، أن جنديين اسرائيليين، رجل وامرأة، قتلا بالرصاص، صباح السبت بالقرب من الحدود مع مصر، على الأرجح على يد متسلل عبر الحدود.

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية قتلت المهاجم المشتبه به بعد ذلك بوقت قصير.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية "أطلقت النار وقتلت" المهاجم بعد تبادل إطلاق نار بعد محاولته التواصل معه، وقال الجيش إن قواته تواصل البحث في المنطقة.

وفي أعقاب الحادث، أكمل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما قاله ناطق باسم وزارة الدفاع.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بتقرير عن متحدث عسكري قوله: "في وقت سابق من الليلة الماضية تم احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون ونصف مليون شيكل في المنطقة، وتتواصل التحقيقات فيما إذا كانت هناك صلة بين الحادث وعملية التهريب أم انه وقع على خلفية إرهابية".

وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي أهالي الجنديين الذين قتلا.

تعيش مصر وإسرائيل في سلام رسمي منذ العام 1979، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.