دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صلة القرابة بين الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وترتبط عائلة رجوة السيف (نالت لقب الأميرة رجوة بعد زفافها من الأمير الحسين) بالأمير محمد بن سلمان، من خلال والدتها التي تنحدر من عائلة السديري البارزة في المملكة، إذ أن العاهل السعودي، الملك سلمان هو أحد "السديريين السبعة"، وهم الإخوة الأشقاء السبعة من أبناء الملك عبدالعزيز وحصة بنت أحمد السدير، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية سعودية.

ويذكر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والأردن شهدت تعزيزا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ نقلت وسائل إعلام سعودية عن محمد بن سلمان قوله خلال رحلة إلى الأردن العام الماضي، إنه حريص على "دفع العلاقات (مع الأردن) إلى مرحلة جديدة".

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد أثار تساؤلات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم ظهوره في مراسم عقد القران، وذلك بعد أن قال مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، الخميس، كما توقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.