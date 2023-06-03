إسرائيل: تبادل إطلاق نار قرب الحدود مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، وجود تقارير أولية عن تبادل لإطلاق النار قرب الحدود مع مصر.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بتويتر بعد إعلانه بتغريدة سابقة: "وقع صباح اليوم (السبت) حدث أمني في منطقة لواء فاران الاقليمي أسفر عن وقوع إصابتيْن.. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا".

ووصفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الحادث بـ"غير العادي"، معلنة إصابة إسرائيليين اثنين بجروح في الحادث الذي وقع في منطقة جبل حريف قرب الحدود المصرية، مشيرة إلى أنه "تم إرسال قوات من جيش الدفاع إلى الموقع لإسعاف الجرحى، والبدء في مسح المنطقة".

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه "قد تم تصنيف هذه المنطقة، القريبة من السياج الأمني​​، في السنوات الأخيرة على أنها منطقة يكثر فيها مهربو المخدرات من مصر لإسرائيل".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات المصرية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.