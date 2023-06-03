دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، بين ما أثبتته الأنظمة الملكية في الدول العربية أمام الأنظمة الجمهورية وذلك في تغريدة ارفقها بصورة لزفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدته: "اثبتت النظم الملكية العربية انها افضل حالًا من النظم الجمهورية العربية. فهي مستقرة ومزدهرة وحققت حياة كريمة وآمنة لشعوبها بعكس الجمهوريات العربية المنهكة والمترهلة التي اخفقت في تحقيق الحد الادنى من حياة آمنة وكريمة لشعوبها وتتجه من سيء لأسوأ".

ويذكر أن هناك حوالي 43 دولة حول العالم تتبع نظام حكم ملكي، إلا أن هذه الأنظمة تختلف فيما بينها من حيث السلطات وسعة النفوذ والقيود، وهناك نوعان من الأنظمة الملكية، الأول الملكية المطلقة هي تلك التي يحكم فيها الملك ويعنى بشؤون رعاياه دون أي قيود، ونجدها في كل من السعودية وقطر وسلطنة عُمان والفاتيكان وسويزلاند بالإضافة إلى بروناي.

أما النوع الآخر فهو الملكية الدستورية، حيث تدار صلاحيات الملوك عبر الدستور الذي يوضح مهامهم وحقوقهم وفقا لما هو معمول بها في البلاد.