دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 3 سعوديين في المنطقة الشرقية للمملكة، أدانتهم محكمة في اتهامات بالانضمام لخلية إرهابية، وحيازة أسلحة، والاعتداء المسلح على مراكز أمنية، مع إدانة بعضهم بـ"الاغتصاب تحت تهديد السلاح... وفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

في بيان، قالت الداخلية السعودية إن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدا حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، بإعدام ثلاثة سعوديين، هم: حسين بن علي بن محمد المحيشي وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي".

وأوضح البيان أن السعوديين الثلاثة تمت إدانتهم في "خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين، وإدانة فاضل باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة زكريا بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن إعلانها يأتي ليؤكد "حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفل دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مقل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسب بيان الوزارة.

في الشهور الأخيرة، أعلنت السلطات السعودية تنفيذ عشرات من عمليات الإعدام.

وقدّرت منظمة العفو الدولية إعدام المملكة 147 شخصًا في عام 2022،، منهم 81 شخصًا أُعدموا في يوم واحد.