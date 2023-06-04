وسط تساؤلات.. أردوغان يغيّر وزراء حقائب سيادية بحكومته الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تشكيلته الحكومية الجديدة عقب مراسم تنصيبه لولاية جديدة، السبت، تمتد لـ5 سنوات، إذ شهدت التشكيلة الجديدة تغييرات لوزراء بحقائب سيادية وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز التغييرات كانت لوزير الداخلية، سليمان صويلو وتعيين، علي يرلي قايا بمنصبه وتغيير وزير الدفاع خلوصي أكار وتعيين يشار غولر خلفا له بالإضافة إلى تغيير مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية وتعيين هاكان فيدان كوزير جديد للخارجية التركية.

وفيما يلي نستعرض لكم أسماء الوزراء بالحكومة التركية الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الدفاع الوطني: يشار غولر

وزير التجارة: عمر بولات

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو

وزير الصحة: فخر الدين قوجة

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي

وزير التربية الوطنية: يوسف تكين

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي

وزير العدل: يلماز تونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على التشكيلة الحكومية الجديدة: